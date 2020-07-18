أرقام صادمة.. مقتل 100 ألف فيل بسبب " العاج"

18 يوليه 2020 - 01:13 م

تعرض أكثر من 100 ألف فيل للقتل في أفريقيا منذ عام 2007 بسبب عمليات الصيد الغير مشروعة لتجارة العاج ، حسبما أعلنت منظمة " فيلة بلا حدود".

و أشارت دراسة أجرتها المنظمة بالتعاون مع باحثين من جامعة واشنطن ومؤسسة "Amboseli Trust for Elephants " إلي أن أكثر من 100 ألف فيل من نوعي " السافانا و الغابة " قتلوا منذ 2007 في أفريقيا بسبب استمرار عملات الصيد غير المشروعة .

ولفتت المنظمة إلي أن موجة جديدة من الصيد غير المشروع للفيلة بدأن في أرجاء أفريقيا للحصول علي العاج 2005 ، حسبما نشرت " اسبوتنيك".

وكانت دراسات أخري أشارت إلي أن الصيد غير المشروع بلغ ذروته في 2011 و تراجع منذ ذلك الحين إلا أن الباحثين لاحظوا في هذه الدراسة إلي أن الظاهرة تراجعت فقط في شرق أفريقية خلال السنوات الماضية ـ بينما ظلت الصيد غير المشروع في مناطق غرب و وسط وجنوب أفريقيا منذ 2011 .