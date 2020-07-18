داعية سعودي : الصلاة في آيا صوفيا "شرك ولعنة"

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الصلاة

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داعية سعودي

آيا صوفيا

استنكر الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني الصلاة في آيا صوفيا بعد تحويلها لمسجد، وذلك لاحتوائها على عشرات القبور.

وقال بن ظافر على حسابه في تويتر : لا يجوز الصلاة في مسجد آيا صوفيا لأنها تحتوي قبورا وقد خرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد يحذر ما صنعوا".

وتابع قائلا : واللعن عند أهل العلم لا يختص باليهود والنصارى بل يعم من فعل فعلهم،لهذا نجد أن كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا،لأن الأرض جعلت له صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا،ذريعة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ذريعة باطلة لأنه دفن في بيته . سيتهافت الحزبيون للصلاة في آيا صوفيا إرضاء لأردوغان .

وأضاف أن الصلاة في مسجد آيا صوفيا ذريعة للشرك ...لامتلائه بالقبور فيه أكثر من 120 قبرا عياذا بالله والذي أعرفه أن المكلفين بالصلاة هم الأحياء فلأي شيء يأتون بهؤلاء الموتى بهذا العدد الكبير في آيا صوفية أو يبقونهم بعد تحويلها لمسجد ؟ فإن الميت إذا مات انقطع عمل.

وأشار إلى أنه لا يجوز استعمال المساجد وتسيسها وتحويل الكنائس لمساجد كآيا صوفيا والدعوة للصلاة فيها وللسفر إليها لمكاسب سياسية أو مادية.

كما أوضح الداعية السعودي أنه لايجوز شد الرحال للصلاة في مسجد أيا صوفيا بتركيا ولا غيرها إلا المسجد الحرام والنبوي والأقصى والذي كان كنيسة بتركيا وذلك لحديث : "لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى".


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