بشري سارة من المالية عن مرتبات شهر يوليو

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المالية

مرتبات يوليو

أكدت وزارة المالية، أنه سيتم تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2020 بحيث تبدأ اعتبارا من بعد غد 20 يوليو، وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020/ 2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وقد تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهابت الوزارة، في بيانها علي صفحتها الرسمية  بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف مُحددة لمرتبات شهر يوليو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها: مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 20 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 21 يوليو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 22 يوليو.

أشار إلى أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس، كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.

أوضح أنه سيتم صرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة خلال يوليو أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، وفى أغسطس تحددت أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، وفى سبتمبر تحددت أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.


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