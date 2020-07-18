بلاغ للنائب العام ضد أيمن نور يتهمه بالخيانة والتحريض ضد مصر

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متابعات- أمينة عبد العال

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النائب العام

ايمن نور

 كشف طارق محمود المحامي بالنقص والدستورية العليا عن تقديمه لبلاغ برقم 19647 لسنة 2020 يتهم فيها الهارب أيمن نور بالعمالة  للمخابرات التركية والتحريض ضد الدولة المصرية ونشر أخبار كاذبة و الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وقال في بلاغه أن أيمن نور الهارب من مصر منذ عدة سنوات عميل لجهات أجنبية معادية لمصر وعلي رأسها جهازي المخابرات التركي والقطري مؤكدا أنه يتلقي التعليمات و أوامر تحريضية ضد مصر من تلك الجهات للعمل علي هدم استقرار الدولة ، حسبما نشرت " الوطن " .

وأضاف في بلاغه أن نور يمتلك قناة الشرق وقناة مكملين الداعمتين للإرهاب الموجه ضد مصر ، لافتا إلي أنه يتلقي تمويلات دورية  بصفة منتظمة من جهازي المخابرات المذكورين تصل إلي 5 ملايين دولار شهريا لتنفيذ مخطط إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها .

كما اتهم  في بلاغه " نور" بأنه ارتضي أن يكون خائنا لوطنه يحرض من خلال قنواته علي نشر الإرهاب والتحريض ضد الجيش المصري و الشرطة للإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعاملها الدستورية والتشريعية .

كما طالب بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم و إصدار أمر ضبط و إحضار لأيمن نور لارتكابه جريمة الخيانة والعمالة لجهات أجنبية .  


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