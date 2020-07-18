فضائح ترامب.. بيع مليون نسخة في يوم واحد

18 يوليه 2020 - 11:48 ص

عقب رفض القضاء الأمريكي منع طباعة كتاب جديد عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كتبته ابنة شقيقه بيعت في اليوم الأول من طرحه في أسواق الولايات المتحدة، أكثر من 950 ألف نسخة من كتاب.

ويقدم الكتاب الذي يحمل عنوان : (أكثر مما ينبغي وغير كاف أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم؟) والذي ستنشر نسخته الفرنسية في أكتوبر المقبل، دونالد ترامب على أنه مريض بالكذب وشخصية نرجسية.

كما تتهم مؤلفة الكتاب ماري- ابنة شقيق ترامب- وهي طبيبة نفسية، الرئيس الأمريكي بأنه ساهم في إضعاف والدها فريد ترامب.

وقد توفي فريد ترامب ، وهو الشقيق الأكبر لدونالد ترمب، في العام 1981 عندما كان يبلغ 42 عاما بعد تعرضه لنوبة قلبية ربطتها عائلته بإدمانه الكحول منذ عشر سنوات.

وكان فريد جونيور يعيش تحت ضغوط أسرته التي دفعته للعمل مع والده في تطوير العقارات في حين كان يطمح إلى أن يصبح طيارا.

ويقع الكتاب في 240 صفحة، والذي يشير إلى أن ترامب تأثر بشخصية والده "المعتل اجتماعيا" والذي أشاع بيئة مؤذية وصادمة بالنسبة لعائلته في المنزل.

وتكشف ماري ترامب أيضا في كتابها خفايا أجواء "العائلة المسمومة" كما شهدتها في منزل جديها.

من جانبه قال الناشر سيمون وشوستر إن ماري تصف "صدمات وعلاقات مدمرة وخليطا مأساويا من الإهمال والإساءة".

وأضاف أن ماري ترامب هي الوحيدة من عائلة ترامب المستعدة لقول الحقيقة حول واحدة من أقوى العائلات في العالم.