» فضيحة مالية جديدة تهز لبنان

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لبنان

وزارة المالية

فضيحة مالية

كشفت نتيجة التدقيق المالي لوزارة المالية اللبنانية من عام 1993 لعام 2017  عن اختفاء مبالغ مالية ضخمة و مصيرها مجهول .

وقالت وسائل إعلام لبنانية أن نتيجة فحص وزارة المالية بحسابات الدولة اللبنانية يظهر مبالغ مجهولة المصير تبلغ حوالي 27 مليار دولار أي حوالي ثلث الدين العام .

وأشار النائب اللبناني إبراهيم كنعان إلي أن تقرير ديوان المحاسبة عن قطع حساب 2017 يعطي أملا بإمكانية الوصول محاسبة لافتا إلي أن التدقيق يحتاج إلي إرادة ومتابعة وهو ما بدأ في لجنة المال العام 2010 و أعطي نتائج .

ولفت النائب إلي أن العمل الرقابي كان مثمرا،  وأثبت الاختلاسات والتجاوزات التي تحدثوا عنها طويلا .

جدير بالذكر أن مناطق لبنانية عديدة منها العاصمة " بيروت"  تشهد احتجاجات شعبية غاضبة تخللها قطع الطرق احتجاجا علي ترجي الأوضاع الاقتصادية بالتزامن مع انهيار متواصل في قيمة العملة المحلية وارتفاع الأسعار .  


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