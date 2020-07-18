» فايلر يحسم مستقبل "عمار" بصفوف الأهلى

18 يوليه 2020 - 10:59 ص

حسم السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، الجدل المُثار حالياً بشأن إمكانية عودة عمار حمدى لاعب الفريق المُعار إلى طلائع الجيش.

فبعدما خرجت تقارير الفترة الماضية، تؤكد أن المدرب السويسرى تراجع وطلب عودة اللاعب بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، غير أن المدير الفنى للأهلى حسم الأمر نهائياً ورفض عودة اللاعب الصاعد، وأكد أنه من الأفضل استمرار إعارته لأحد الأندية المحلية لاكتساب مزيد من الخبرات.

وشدد فايلر على أن فرصة عمار حمدى فى المشاركة مع الأهلى ستكون صعبة للغاية حال عودته، لذا لابد أن يستمر مع فريق آخر يحظى معه بفرصة اللعب بشكل أساسى لإظهار قدراته وإمكانياته الفنية.