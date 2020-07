» بعد نوتردام.. حريق هائل بكاتدرائية تاريخية في فرنسا

بعد مرور 15 شهراً على حريق كاتدرائية نوتردام، نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على حريق كبير، اندلع صباح السبت داخل كاتدرائية نانت الواقعة غربي فرنسا.

وذكرت وكالة فرانس برس أن حريقا اندلع في كاتدرائية مدينة نانت الواقعة غرب فرنسا، بحسب ما أعلنت الخدمة المحلية لمكافحة الحرائق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى الكاتدرائية الذي يرجع تاريخ بنائه إلى القرن الخامس عشر.

ويأتي الحريق بعد ما يربو بقليل على عام واحد من تعرض كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس لحريق التهم برجها الرئيسي ودمره تماما.

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr