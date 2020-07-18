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الشرطة الألمانية تقبض علي " رامبو" الغابة السوداء

عرب وعالم

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

متابعات- أمينة عبد العال

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رامبو

تمكنت الشرطة الألمانية من القبض علي رجل جرد 4 رجال شرطة من أسلحتهم ، بعد 5 أيام من فراره في منطقة الغابة السوداء .

و قالت الشرطة أنها بالفعل صادرت 4 أسلحة نارية لكنها لم توضح أي تفاصيل ، و حددت هوية المعتقل وهو إيف رواج يبلغ من العمر 31 عاما ، حسبما نشرت " سكاي نيوز".

وكانت الأسبوع الماضي الشرطة تلقت بلاغ بمواصفات رجل مثير للشبهات يعيش في كوخ ويحمل قوس وسهم مما جعل الصحافة الألمانية تصفه بـ" رامبو "  شخصية نجم السينما الأمريكي سلفيستر ستالوني الذي اشتهر بأدوار الحركة .

وفي البداية تعاون الرجل مع الشرطة إلا أنه بعد ذلك قام بمهاجمتهم بسلاح ناري و أجبرهم علي تسليم أسلحتهم ثم فر هاربا .


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