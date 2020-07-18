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" نسمات الجمال".. شاعر سعودي يهدي قصيدة شعرية لجمال مبارك

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" نسمات الجمال".. شاعر سعودي يهدي قصيدة شعرية لجمال مبارك
" نسمات الجمال".. شاعر سعودي يهدي قصيدة شعرية لجمال مبارك

عبد القادر وحيد

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أهدى الشاعر السعودي حسان على الطيار قصيدة شعرية تحمل عنوان "نسمات الجمال"، لجمال مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك.

وأضاف الطيار على حسابه في تويتر :" قصيدتي الجديدة نسمات الجمال والتي نظمت أبياتها بأخي الحبيب المتألق دائماً الأستاذ جمال مبارك يحفظه الله نجل فخامة السيد الرئيس محمد حسني مبارك تغمده الله بواسع رحماته".

وقال الطيار: أتمنى أن تليق بمقامه وأن تنال على إعجابكم معتذراً عن أي خطأ أكون قد وقعت فيه عن غير قصد.

ومما جاء في أبيات القصيدة التي نظمها الشاعر السعودي لجمال مبارك:

الشعر عانق ما في القلب وارتسما.. والطير غرد في البحر قد نظما.

سمّته سوزان جمالا وانتشت .. هذا الجمال جميل الداخل الحزنا.

هذا ابن بطني هذا ابن الزعيم هنا..هذا المكمل بالأخلاق معتصما.

يذكر أن الشاعر السعودي حسان علي الطيار، هو أول شاعر خليجي يحيي أمسية شعرية على مسرح دار الأوبرا المصرية.


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