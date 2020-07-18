إخماد حريق هائل بأحد العقارات بالموسكى

18 يوليه 2020 - 09:32 ص

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق شب بالعقار 15 شارع الموسكي مع شارع الشواذلية بحي الموسكي دون إصابات أو وفيات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا بنشوب حريق بمحل مستحضرات تجميل بالدور الأرضي في عقار مكون من أرضي و3 طوابق الأول والثانى عبارة عن محلات وامتد الحريق الى الدورين الأول والثانى وعلى الفور تم الدفع بـ 8 سيارات اطفاء للموقع والسيطرة على الحريق دون مصابين أو وفيات.