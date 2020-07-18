الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 18 يوليو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.96 جنيه .

وسجل الدولار في بنك القاهرة 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه ، وسجل في بنك قناة السويس 15.98 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .

كما سجل في البنك التجاري الدولي 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.92 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.02 جنيه .


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