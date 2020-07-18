وزير الخارجية الأسبق: 2011 السبب في بناء سد النهضة

18 يوليه 2020 - 08:42 ص



أكد السفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية الأسبق،أن إثيوبيا استغلت ما حدث في مصر عام 2011 وأعلنت بناء سد النهضة بدلا من سد صغير كان مزمعًا إنشاؤه.



وأضاف خلال حديثه ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن الرئيس الإثيوبي أكد خلال زيارته لمصر عام 2011 أن سد النهضة لن ينقص من حصة مصر في مياه النيل ولو كوبا واحد.



وتابع:" تم توقع اتفاقًا مع وزير الخارجية الإثيوبي عام 2011 بعدم المساس بحصة مصر في مياه النيل ولكن أديس أبابا لا تعير اهتمامًا أو احترامًا بالاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي، معقبا:"إثيوبيا تحاول وضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع بشأن سد النهضة".

