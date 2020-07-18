» مسئول : ليس منطقيا ارتفاع أسعار هذا الشيء

18 يوليه 2020 - 08:40 ص

أعلن علاء عاقل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية،أن قطاع الفنادق طلب السماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات بإجراءات احترازية.



وأضاف "عاقل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي " مع الإعلامي رامي رضوان، قائلا :"أننا نناقش مع لجان بوزارتي السياحة والصحة ضوابط عودة الأفراح والمؤتمرات بالفنادق وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا".



وأكد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية،أن كافة الفنادق التزمت بالإجراءات الإحترازية ومن لم يلتزم تعرض للعقوبة، ،لافتا إلي أن هناك إجراءات لتحفيز عودة النشاط وليس منطقيا المغالاة في أسعار قاعات الأفراح.

