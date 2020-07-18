إبراهيم عيسى منفعلا : السينما النظيفة " مشروع سلفي"

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ابراهيم عيسى

انتقد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، مصطلح السينما النظيفة،قائلا:" دا تعبير "قذر" وهدفه منتهى الدناءة، ومصطلح يتعامل مع السينما على أنها "قذرة"، وأننا محتاجين سينما عكسها، وكأننا نصف كل رموز السينما بأنها مدانة".

 وأضاف خلال برنامج "المصرى أفندى" على القاهرة والناس، منفعلا علي مقدم البرنامج الإعلامي محمد علي خير ،قائلا :"هذا التعبير جزء من المشروع السلفى لضرب الفن المصري، بهدف تحويل للمعتزلات لداعيات إسلاميات، معقبا :"دي معركة لتشويه السينما، لسحب ريادة السينما المصرية".

وتابع:"هناك ممثلون لديهم قدر من التزمت، والعيب ليس عليهم، ولكن على المخرج والمنتج والمؤلف، الذين يتعاملون مع هذه المحاذير، وأى شخص له حق فى أن يكون لديه شروط، ولكن المشكلة فى من يقبل هذه الشروط".

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