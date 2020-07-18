» محامية:مبتز زوجته بالصور الفاضحة مهدد بهذه العقوبة

عقبت المحامية شيرين محفوظ، علي واقعة تصوير زوج لزوجته و ابتزازها ،قائلة :" هناك أزواج، يصورن زوجاتهن فى مواضع مخلة، فالطبيعى أن تجلس المرأة فى منزلها بأريحية، وتفاجئ حينما يحدث خلافات يبتزها".







وأضافت "محفوظ"، خلال برنامج "المصرى أفندى"، مع الإعلامي محمد علي خير، عبر فضائية "القاهرة والناس"، :" القانون يقول فى هذه الحالات، فالتصوير بدون علم الزوجة، وتعد أمور فاضحة، ويتطبق عليها أيضا أمور العرض والشرف، والعقوبة بحسب الواقعة، والحد الأقصى من الحبس 3 سنوات.



