ماذا قال المفتي عن ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية

18 يوليه 2020 - 08:28 ص

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حق المرأة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، قائلا:"التشريع الإسلامي كرم المرأة وأعطاها كامل حقوقها".



وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، قائلا :"المرأة في التشريع الإسلامي لها مكانة مميزة والإسلام كرمها وأعطى لها كل الحقوق، و من حقها الترشخ لانتخابات رئاسة الجمهورية".



وتابع :"المرأة هي مساوية للرجل في محيط التكاليف الشرعية ،مؤكدا أن المرأة كالرجل في الوظيفة العامة ومن حقها رئاسة الجمهورية.

