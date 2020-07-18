  • السبت 18 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر11:10 ص
Advertisements
بحث متقدم
بالفيديو.. إبراهيم عيسي: الأزهر أفكاره "داعشية"

إبراهيم عيسى منفعلا : السينما النظيفة " مشروع سلفي"

مرتضى منصور

مرتضى منصور: هعمل برنامج اسمه الساعاتي

سد النهضة

وزير الخارجية الأسبق: 2011 السبب في بناء سد النهضة

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن لعن أردوغان

تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن لعن أردوغان

صورة كنيسة بإيطاليا

المفتي: يجوز بناء الكنائس من مال المسلمين

" نسمات الجمال".. شاعر سعودي يهدي قصيدة شعرية لجمال مبارك

" نسمات الجمال".. شاعر سعودي يهدي قصيدة شعرية لجمال مبارك

أديب

أديب عن سفره للخارج: حدوتة ليست مريحة

عبدالله بن محمد المطلق

سؤال مفاجيء لعضو هيئة كبار العلماء عن السحاق والشذوذ.. بماذا أجاب

أحمد كريمة

هل تجوز شهادة المرأة على عقد الزواج؟.. كريمة يرد

3 سيارات إطفاء أخمدت حريق السيدة زينب

إخماد حريق هائل بأحد العقارات بالموسكى

أديب عن سفره للخارج: حدوتة ليست مريحة

آخر الأخبار

أديب
أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

عماد أديب يكشف مفاجأة عن ودائع قطر في بنك إثيوبيا المركزي

#

أديب: جنرال روسي أخبرني بهذه المفاجأة عن بوتين

#

"الديهي" عن التدخل العسكري في ليبيا: مصر ليست دولة معتدية أو توسعية

#

أديب عن خطة العودة للعمل: "هتفاجأوا قريب"

الامارات

ام بى سى مصر

كورونا

اديب

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن زيارة أجراها إلى الإمارات الأيام الماضية، قائلا :"إنه حاول أن يعيش الحياة العادية في ظل الإجراءات الاحترازية، معقبا:" تجربة ركوب الطائرة في ظل جائحة كورونا مرعبة".

 وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "كنت مرعوب ومش عايز أتكلم مع حد، وشعرت برعب أكبر لما كنت في مطعم علشان أكل".

وتابع:"الإجراءات الاحترازية في الإمارات جيدة، ولم أغادر الفندق إلا بعد وصول رسالة له بنتيجة المسحة التي أجراها،معقبا:" متعة السفر لم تعد مثلما كانت، حدوتة ليست مريحة".

 وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 611 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 703 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 68 حالة جديدة.

وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة تم شفاؤها، و 4188 حالة وفاة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» فايلر يحسم مستقبل "عمار" بصفوف الأهلى
» بعد نوتردام.. حريق هائل بكاتدرائية تاريخية في فرنسا
» مسئول : ليس منطقيا ارتفاع أسعار هذا الشيء
» نجوم لن تتخيلهم.. صورة نادرة لعدد من الفنانين
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم
» مذيعة الجزيرة تثير الجدل بعد حديثها المفاجيء عن صدام حسين
» اتصال مفاجيء يجبر عفاف مصطفى على حذف إساءتها لـ عبد الرحمن أبو زهرة
» الحضري يلوم وائل جمعة على تصرف قام به .. فما هو؟
» أسطورة الأهلي: القذر بيشتم أمي ومش هسيبه
» فنانة شهيرة: أنا ساكتة احتراما لنفسي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية