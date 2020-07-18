هل تجوز شهادة المرأة على عقد الزواج؟.. كريمة يرد

18 يوليه 2020 - 08:22 ص

رد أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، علي سؤال وجه له بشأن جواز شهادة المرأة في عقود الزواج ، قائلا :"إن الإمام أبوحنيفة قد أباح شهادة المرأة في عقود الزواج".



وأضاف "كريمة"، في اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، قائلا :" المشرّع المصري أخذ برأي الجمهور بوجوب شهادة رجلين على عقود الزواج، ولذلك لا يؤخذ بشهادة المرأة في مصر ".



وتابع :"أن شهادة المرأة تكون في المعاملات المالية وأمور النساء، هذا الأمر ليس من قطعيات الدين وهو أمر اجتهادي وليس به ثمة مشكلة أو أمر خلافي ولكن أنصح بترك هذه الأمور في أيدي العلماء، وأنا لا أحبذه".

