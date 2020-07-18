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عبد الرحمن أبو زهرة

اتهامات خطيرة من فنانة لـ عبد الرحمن أبو زهرة: يتصرف هكذا مع الفتيات

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اتهامات خطيرة من فنانة لـ عبد الرحمن أبو زهرة: يتصرف هكذا مع الفتيات

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عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أحمد عادل شعبان

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عبد الرحمن ابو زهرة

وجهت الفنانة عفاف مصطفى اتهامات خطيرة للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد ظهوره في حوار إعلامي وشكواه من التجاهل.

وقالت في تدوينة عبر فيس بوك: مفيش ممثلة سلمت من لسانك ولا انتقاداتك اللاذعة، طول الوقت في اللوكيشنات وخصوصا الممثلات صغيرات السن الواعدات أو النجمات الصغيرات في اللوكيشنات مابيعجبكش العجب تنتقد حتى عفويتهم وحتى أزيائهم كمان.

وأضافت: لك وقائع عديدة مؤسفة، وتتدخل في كل صغيرة وكبيرة، وتتدخل في شؤون المخرج والإنتاج، وتتفلسف طول الوقت وتهدر وقتهم وتشفط الاكسجين من اللوكيشن، ده غير العنجهية والتعالى فى اللوكيشن وعايزهم يعاملوك على إنك إله منزل.

وتابعت: أنت ممكن تخدع الجمهور، لكن فيه اللى يقدر يعرف الحقيقة ويقول للغوله يا غولة عينك حمراء، جاي دلوقت تقول شغلوني وجربوني، طب غير من نفسك أولا عشان محدش عنده طاقة وطولة بال ليك.


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