إصابة شخصين في حادث طعن بلندن.. والشرطة تعلق

18 يوليه 2020 - 12:10 ص

قالت الشرطة البريطانية إن شخصين تعرضا للطعن اليوم الجمعة في الحي المالي بلندن وأصيبا بجروح من غير المعتقد أنها تشكل خطرا على حياتهما.



وقالت شرطة لندن في بيان إن «رجال الأمن يتعاملون حاليا مع حادث منفرد في برودجيت سيركل تعرض فيه شخصان للطعن».