زيادة يومية قياسية في إصابات كورونا على مستوى العالم

سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم يوم الجمعة بارتفاع العدد الإجمالي بواقع 237743 حالة خلال 24 ساعة.



وظلت حالات الوفاة مستقرة وبلغ متوسطها اليومي أقل من خمسة آلاف في يوليو.

وظلت حالات الوفاة مستقرة وبلغ متوسطها اليومي أقل من خمسة آلاف في يوليو.