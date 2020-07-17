"أديب": أردوغان بلطجي بنى تركيا بالحرب.. وتسانده أموال قطر

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عمرو أديب

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عمرو أديب
عمرو أديب

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين لم يتحدثوا عن الحرب منذ حرب أكتوبر مثل الأسبوع الماضي، معقبا: "ودي حاجة جيدة، أن الجميع على قلب رجل واحد".
وأضاف"أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المُذاع على قناة "mbc مصر"، الجمعة 17 يوليو، أن من يتابع لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان قبائل ليبيا يرى التوازن في السياسية المصرية، وأن الجيش المصري رشيد.
تابع: "جنرالات المقاهي يظهرون في هذه الفترة، يقعدوا يقولو اتحرك من هنا واضرب هنا، ولما تقوم حرب يقولك ليه كده"، مشيرا إلى أن أردوغان بنى بلده بالحرب، وحوله أموال من قطر.

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