  • السبت 18 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر01:01 ص
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب": أردوغان بلطجي بنى تركيا بالحرب.. وتسانده أموال قطر

شوقي علام

هذا هو السبب الحقيقي لانتشار التحرش في المجتمع

جامعة القاهرة

التعليم العالي تكشف تفاصيل الاستراتيجية بعد كورونا

جانب من اللقاء

لقاء الرئيس السيسي مع القبائل الليبية آثار قلق أردوغان

أرشيفية - سد النهضة

خبير: إثيوبيا تعتمد على هذه الخطة في قضية سد النهضة

هالة زايد

بشرى سارة.. الصحة تعلن عن انخفاض كبير في إصابات كورونا

أرشيفية

الصين تسعى إلى إنتاج أول لقاح لكورونا وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات

أرشيفية

هل اخترقت المخابرات الروسية أبحاث كوفيد – 19؟

العملات الورقية

الحكومة تعلق على وقف العملات الورقية

أرشيفية

«البنتاجون» يتحدى «ترامب» ويحظر العلم الكونفدرالي داخل الجيش

مفتي الجمهورية يكشف:

هذا هو السبب الحقيقي لانتشار التحرش في المجتمع

آخر الأخبار

شوقي علام
شوقي علام

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعاني من الإرهاق والتعب المستمر.. هذا هو السبب

#

البحوث السكانية: التليفزيون المصري السبب في هذا الشيء

#

هذا هو السر الحقيقي لعداء الإخوان للجيش المصري

#

مفيد فوزي: هذا هو قاتل سعاد حسني الحقيقي

قال شوقي علام ،مفتي الديار المصرية، إن هناك حاجة إلى بناء ثقافة الأخلاق والقيم مع الردع بالقانون؛ من أجل مواجهة ظاهرة  التحرش .
وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن مكانة المرأة محفوظة تشريعًا وفي التشريع الإسلامي وتم تكريمها في النصوص الشرعية.
وكشف مفتي الديار المصرية أن مصر من أول أصدرت وثيقة دستورية في عام 1923 قامت بالمساواة بين الرجل والمرأة.
وتابع أن هناك جهودًا من المؤسسة الدينية والقضاء المصري والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة من أجل  مواجهة جريمة التحرش ، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي و الفن الهابط وغياب دور الأسرة عوامل تسببت في انتشار التحرش .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قطاع الفنادق يطلب السماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات
» تعليق ناري لـ إبراهيم عيسى عن مصطلح السينما النظيفة
» هزة أرضية تضرب الجزائر
» حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في برشلونة
» الشرطة تقتل رجلاً رفض ارتداء كمامة الوجه
» تصرف غير متوقع من محمد رمضان بعد الحكم بحبسه
» تسجيل 593 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر
» كورونا.. إيطاليا تواصل تحقيق المعجزات
» نقل المطربة الأمريكية تمار براكستون إلى المستشفى
» وفاة مصري بطريقة شنيعة في الكويت
» كوريا الجنوبية تحقق مع «كيم يو جونح» شقيقة زعيم كوريا الشمالية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:30 ص

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية