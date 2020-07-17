هذا هو السبب الحقيقي لانتشار التحرش في المجتمع

17 يوليه 2020 - 11:20 م

قال شوقي علام ،مفتي الديار المصرية، إن هناك حاجة إلى بناء ثقافة الأخلاق والقيم مع الردع بالقانون؛ من أجل مواجهة ظاهرة التحرش .



وأضاف علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن مكانة المرأة محفوظة تشريعًا وفي التشريع الإسلامي وتم تكريمها في النصوص الشرعية.



وكشف مفتي الديار المصرية أن مصر من أول أصدرت وثيقة دستورية في عام 1923 قامت بالمساواة بين الرجل والمرأة.

