» قطاع الفنادق يطلب السماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات

17 يوليه 2020 - 11:00 م

قال علاء عاقل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية إن قطاع الفنادق طلب السماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات بإجراءات احترازية.



وأضاف "عاقل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الجمعة، نناقش مع لجان بوزارتي السياحة والصحة ضوابط عودة الأفراح والمؤتمرات بالفنادق.



وأشار إلى أن كل الفنادق التزمت بالإجراءات الاحترازية ومن لم يلتزم يتعرض للعقوبة، موضحا أنه من لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية يتم سحب ترخيصه وإعطائه مهلة لتوفيق الأوضاع.

