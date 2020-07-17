التعليم العالي تكشف تفاصيل الاستراتيجية بعد كورونا

17 يوليه 2020 - 10:30 م

كشف الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، أن الوزارة تعد الاستراتيجية الجديدة للتعليم في مصر بعد فيروس كورونا المستجد.



وقال "عاشور" خلال مداخلة إلى برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على قناة "dmc"، إن هناك 3 مليون طالب مقسمين على 27 كلية حكومية وجامعات خاصة وأهلية، وإنه وبعد 10 سنوات مليون ونص طالب زيادة على الجامعات، مشيرًا إلى أنه مهما كان يوجد منشات جديدة فأنها لا يمكن استيعاب مثل هذه الأعداد.



لفت إلى أن الحال الآن يقع على عاتق التكنولوجيا والتعليم عن بعد، مشيرًا إلى أنه يتم تطوير البنية التحتية في التعليم لتلائم مع التعلم المدمج بتوجيهات من الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، حيث يتم الاعتماد على التعليم الرقمي والتكنولوجية.



أكد عاشور أن الوزارة أجرت استبيانًا يتعلق بالآراء في التعليم عن بعد، حيث تكون من 4 استبيانات ومحاور، الأول خاص بالتعليم العالي قبل أزمة كورونا والإجراءات الاحترازية للتعامل مع الأزمة، أما الثاني هو استطلاع رأي المجتمع الأكاديمي، وهو يخص الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقيادات العليا.

