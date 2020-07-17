فيديو.. كلب يبقى على قيد الحياة بطريقة لا تصدق

17 يوليه 2020 - 08:31 م

عثر على ثلاثة كلاب ملقاه في نهر في مقاطعة إشبيلية جنوبي إسبانيا، بعد أن تخلص منها صاحبها.





وقالت أولجا ديانا، رئيسة جمعية لحماية الحيوانات، إنها قادت السيارة إلى مكان الحادث في 30 يونيو بعد أن استدعها راكبو دراجات، بعد أن "رأوا أنفًا قادمًا من أحدهم (الأكياس) والحقيبة مفتوحة وهرب الكلب، لكنه عاد من تلقاء نفسه بعد فترة وجيزة".





وذكرت أولجا أن متطوعين من الجمعية ذهبوا إلى مكان الحادث واتصلوا بالشرطة بعد أن عثروا على الكلاب الثلاثة، والتي تم يملكها شخص واحد.





وأكد الحرس المدني الإسباني في بيان صحفي، أن الكلاب الثلاثة تعرضت للضرب وتم وضعها داخل أكياس ثم أغلقت بحبل. بعد ذلك تم إلقاءها في النهر، وتمكن واحد منهم فقط من إخراج أنفه من الكيس للتنفس.





وفي مقطع فيديو، يمكن رؤية متطوعين يرعون الكلب المصاب بينما يتم سحب الأكياس التي تحتوي على الكلبين الأخريين من النهر، مع وجود جروح في رأسيهما.





وأكد الحرس المدني أن رجلًا عمره 60 عامًا يعيش في بلدة أرحال يخضع للتحقيق باعتباره الجاني المزعوم. وطلب من الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، الإدلاء ببيان كجزء من تحقيق الشرطة.





تم نقل الكلب الذي نجا إلى عيادة "مورون دي لا فرونتيرا" البيطرية، حيث وجد الأطباء البيطريون أنه تعرضت لضربة خطيرة في الرأس وإصابات في الساقين وأخرى في الأنف بسبب كمامة.





يظهر مقطع فيديو، الكلب الذي يبدو أنه يعاني من نقص التغذية على طاولة الطبيب البيطري، ومن ثم يتم الاعتناء به في قفص، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





كما أصيب الكلب بالطفيليات. لكن أولجا قالت إنه يتعافى بشكل صحيح ولكن "يخاف من الرجال ويتجنبهم". وأشارت إلى أنهم يتطلعون لإعطاء الكلب رسميًا للجمعية حتى يتمكنوا من المساعدة في العثور على عائلة جديدة له.





وقال خافيير سانبريا، منسق الحزب السياسي PACMA (حزب سياسي لحقوق الحيوان) في إشبيلية، إن كلاً من الجمعية والحزب السياسي أبلغا عن القضية.





وأضاف أن قتل الكلاب، خاصة في المناطق التي يكثر فيها الصيد باستخدام الكلاب السلوقية، كما هو الحال في الأندلس وكاستيلا لامانشا، ييتم لأسباب عديدة، من بينها أنها تتقدم في العمر، وتكون عديمة الفائدة، لأنها لا تفتقد المهارات التي يريدونها، ولأنه ليس كل الكلاب السلوقية صيادين أو لديهم مهارات الصيد.



