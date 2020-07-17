مخاطر تهدد الاقتصاد الأمريكي

حذر خبراء صندوق النقد الدولي، اليوم، من احتمال حدوث انكماش في الناتج الاقتصادي الأمريكي بنسبة 6.6 بالمئة في 2020 ، بسبب صدمة جائحة فيروس كورونا.

وقد تكون التوقعات أسوأ بفعل تصاعد جديد لوتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وزيادة آخذة في التفشي للفقر.

وأشار خبراء الصندوق، بعد إتمام مراجعة طبقا للمادة الرابعة لأكبر اقتصادات العالم، إلى مخاطر أخرى، بما في ذلك زيادة مستويات الدين الحكومي، وديون الشركات بشكل كبير مع احتمالات تضخم منخفض أو ربما سالب.



