مستشار بن زايد: خطران يعصفان بالكويت

17 يوليه 2020 - 07:16 م

قال عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إن هناك خطران يعصفان بالكويت.





جاء هذا عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث كتب: "خطران يعصفان بالكويت العزيزة على قلب حالياً: 1 تفشي الفساد بالطول والعرض بين العباد، 2 تغلغل الإخوان في كل مفصل من مفاصل البلاد".



وتابع: "الفساد والإخوان وجهان لتعثر الكويت، ولا يمكن القضاء على احدهما دون القضاء على الآخر، ولن تستعيد الكويت بريقها ودورها النهضوي بتفشي الفساد وتغول الإخوان".

