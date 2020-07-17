"فيس بوك": المصريون الأكثر استخدامًا للملصقات التعبيرية

بمناسبة اليوم العالمي لـ«الإيموجي» أو الوجوه التعبيرية، والذي يحل اليوم 17 يوليو، قالت شركة «فيس بوك» إنه نظرًا للظروف غير المسبوقة التي نعيشها اليوم وبقائنا لوقت أطول داخل منزالنا، فقد أصبحت الوجوه التعبيرية «الإيموجي» أكثر ارتباطاً باحتياجاتنا التعبيرية من أي وقت مضى.





وبحسب فيسبوك؛ تأتي 10 من الوجوه التعبيرية على قائمة الأكثر استخدامًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد سكان هذه المنطقة من العالم بشكل كبير على الوجوه التعبيرية عند النشر والتعليق على فيسبوك.





وتشمل قائمة الأكثر استخداما: وجه بدموع الفرح، قلب أحمر، قلب أسود ثقيل، وجه مبتسم بعيون على شكل قلب، يتدحرج على الأرض ضاحكاً، وجه يرسل قبلة، وردة، قلب لامع، رمز القلب، وقلب مكسور.