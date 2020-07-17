الأمم المتحدة تحذر الدولة الغنية من قلة الإنفاق على الدول النامية

حذرت الأمم المتحدة الدول الغنية من أنها ستتكبد الثمن لاحقا إذا لم تساعد الدول الفقيرة فى مواجهة فيروس كورونا الذى أصاب حتى الآن 14 مليون شخص وحصد أرواح 594 ألفا آخرين فى مختلف أنحاء العالم.





وقال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارك لوكوك، إن الدعم المقدم للدول الفقيرة حتى الآن فى إطار جهود مواجهة الفيروس غير كاف إطلاقا ما يُعد «قصر نظر خطير»، داعيًا الدول الغنية لتقديم مساعدات إضافية بمليارات الدولارات.





ورفعت المنظمة الأممية المبلغ الذى تناشد الدول المساهمة به بأكثر من الثلث ليصل إلى 10.3 مليار دولار لمساعدة 63 دولة معظمها فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية لمعالجة انتشار الفيروس وآثاره السلبية.





وكانت المنظمة طلبت فى البداية مليارى دولار فى مارس ثم 6.7 مليار فى مايو، ولكنها لم تتلق سوى 1.7 مليار دولار حتى الآن وفق لوكوك.