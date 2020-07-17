"الصحة" تتخلى عن شرط المسحة الثانية للمتبرعين بالبلازما

أقرّت وزارة الصحة تعديلًا جديدًا لشروط تبرع المتعافين من فيروس «كورونا» ببلازما الدم، إذ تم إلغاء شرط مسحة pcr الثانية للمتعافين بعد 15 يومًا من الشفاء من أجل التبرع، وأصبح يمكن لهم التبرع مباشرة دون المسحة، بعد مرور 28 يومًا من التعافى دون أى أعراض.





وأشارت الوزارة إلى التوسع فى استخدام بلازما الدم من المتعافين لعلاج الحالات الحرجة من المرضى، وفقًا للبروتوكول العلاجى المصرى، مؤكدة أنه سيتم قريبًا إعلان آخر النتائج التى توصلت إليها من خلال استخدام هذه الخاصية، خاصة أنها حققت نجـــاحًا كبيرًا خلال الفــــــترة الماضية.