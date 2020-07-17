قمة إفريقية للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

أفادت وكالة الأنباء السودانية، أنه من المقرر انعقاد قمة أفريقية مصغرة للتداول حول سد النهضة الإثيوبي وذلك يوم الثلاثاء المقبل 21 يوليو الجاري.





جاء ذلك بعد أن كتب بوفيسور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية، عبر موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أنه قد تلقى دعوة من جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة مصغرة حول سد النهضة يوم الثلاثاء 21 يوليو القادم، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.





وأمس، أكدت وزارة الخارجية السودانية، «أن الخارجية الإثيوبية أبلغتنا بعدم صحة الشروع في ملء سد النهضة»، نافية التصريحات المنسوبة لوزير الري الإثيوبي.





ووفقًا لبيان وزارة الخارجية السودانية، فقد أبلغت وزارة الخارجية الإثيوبية وزارة الخارجية السودانية عدم صِحة خبر شروع السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة.





وأوضحت قائلة: « أن وزير الموارد المائية والري الإثيوبي لم يدلِ بالتصريحات التي نُسبت إليه أمس، ببدء عملية ملء السد».





وأضاف «السودان»، موضحًا: «أن ذلك جاء خلال لقاء مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السودانية السفير بابكر الصديق محمد الأمين بالقائم بالأعمال الإثيوبي مكونن قوساييي تيبا صباح اليوم».