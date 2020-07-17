بيان اليوم.. آخر إحصائية لأعداد المترشحين لمجلس الشيوخ

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ا?علن المستشار لاشين ا?براهيم ري?يس الهيي?ة الوطنية للانتخابات وناي?ب ري?يس محكمة النقض، عن انتهاء اليوم السابع من تلقى مستندات الترشح فى انتخابات عضوية مجلس الشيوخ فى الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة.

وا?كد ري?يس الهيي?ة الوطنية، ا?ن لجان متابعة سير العملية الانتخابية فى 27 محكمة ابتداي?ية على مستوى الجمهورية تلقت اليوم الجمعة طلبات 52مرشحا، ليرتفع ا?جمالي عدد المرشحين في الا?يام السبعة الماضية ا?لى 734مرشحا والذى يشمل عدد المرشحين بالنظام الفردي والقاي?مة معا.

وا?ضاف المستشار لاشين ا?براهيم ري?يس الهيي?ة الوطنية للانتخابات وناي?ب ري?يس محكمة النقض، ا?ن لجان متابعة سير عملية الانتخابات، ستعلن غدا السبت في تمام الساعة الثانية ظهرا عن قفل باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، عقب انتهاء المدة القانونية التي حددتها الهيي?ة الوطنية للانتخابات، لتلقى طلبات الترشح، والمحددة وفق الجدول الزمنى بثماني ا?يام بدا?ت في 11 يوليو وانتهت في 18 يوليو.

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