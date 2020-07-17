فيديو مرعب.. أم تنجو من الموت بأعجوبة بفضل ابنها

17 يوليه 2020 - 06:12 م

نجت أمريكية من الموت بأعجوبة عندما كانت تحصل على حمام شمس، بعد أن سارعت إلى التحرك من مكانها قبل سقوط شجرة ضخمة عليها.





يظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة داخل المنزل، الأم وهي مسترخية وتقرأ كتابًا عندما تحركت بشكل مفاجئ من مكانها، بعد أن صرخ أحد طفليهما اللذين كانا يسبحان في الماء: "أركضي يا أمي!".





وهرعت الأم وهي من ألفاريتا بولاية جورجيا من مكانها في الوقت المناسب، وبعد تحركها انهارات شجرة في نفس المكان الذي كانت تجلس فيه الأم.





وسمع صوت الأم في اللقطات المصورة، وهي تقول: "يا إلهي! كدت أموت!"، بينما يسـألها ابنها: "هل أنت بخير؟"، كما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وقالت الأم: "كنت جالسة في حوض السباحة في حالة لاسترخاء وأقرأ كتابًا أثناء مشاهدة ابني داخل حمام السباحة، عندما سمعت شجرة تنهار، ثم صاح ابني: "اهربي يا أمي".



