  • الجمعة 17 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر07:42 م
Advertisements
بحث متقدم
الكويت

مستشار بن زايد: خطران يعصفان بالكويت

محمد رمضان

تصرف غير متوقع من محمد رمضان بعد الحكم بحبسه

أرشيفية

«مناعة القطيع» تحمي بريطانيا من موجة ثانية لكورونا

فادي الهاشم

بالفيديو.. اعتراف خطير من زوج نانسي عجرم بشأن جريمة القتل

الدولار

تفاوت أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

مرتضى منصور

"مرتضى" يواصل التحدي ويعلن عن تحرك جديد

أرشيفية

إخوان السودان يريدون العودة من باب الشريعة.. والسلطات تغلق الجسور

كورونا السعودية

تسجيل أرقام قياسية لإصابات كورونا في السعودية

سد النهضة

تصريحات مصرية نارية عن سد النهضة

الكويت

وفاة مصري بطريقة شنيعة في الكويت

فيديو مرعب.. أم تنجو من الموت بأعجوبة بفضل ابنها

الصفحة الأخيرة

أم تنجو من الموت بأعجوبة بفضل ابنها
أم تنجو من الموت بأعجوبة بفضل ابنها

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

فيديو مرعب.. طفل عمره عامين يسقط من الطابق الخامس

#

قط بسبعة أرواح ينجو بأعجوبة من الموت داخل غسالة

#

أسماك القرش تطارد سباحًا (فيديو تقشعر له الأبدان)

#

فيديو مرعب.. ثور ضخم هارب من المذبح يهاجم امرأة وطفلها الرضيع

نجت أمريكية من الموت بأعجوبة عندما كانت تحصل على حمام شمس، بعد أن سارعت إلى التحرك من مكانها قبل سقوط شجرة ضخمة عليها.
يظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة داخل المنزل، الأم وهي مسترخية وتقرأ كتابًا عندما تحركت بشكل مفاجئ من مكانها، بعد أن صرخ أحد طفليهما اللذين كانا يسبحان في الماء: "أركضي يا أمي!".

وهرعت الأم وهي من ألفاريتا بولاية جورجيا من مكانها في الوقت المناسب، وبعد تحركها انهارات شجرة في نفس المكان الذي كانت تجلس فيه الأم.

وسمع صوت الأم في اللقطات المصورة، وهي تقول: "يا إلهي! كدت أموت!"، بينما يسـألها ابنها: "هل أنت بخير؟"، كما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت الأم: "كنت جالسة في حوض السباحة في حالة لاسترخاء وأقرأ كتابًا أثناء مشاهدة ابني داخل حمام السباحة، عندما سمعت شجرة تنهار، ثم صاح ابني: "اهربي يا أمي".

وأضافت: "لذلك انسحبت من مقعدي مباشرة قبل أن تسقط شجرة ضخمة على الكرسي الذي كنت جالسًا عليه".

https://www.thesun.co.uk/news/12146895/sunbathing-mom-cheats-death-as-tree-collapses-behind-her/

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الشرطة تقتل رجلاً رفض ارتداء كمامة الوجه
» تصرف غير متوقع من محمد رمضان بعد الحكم بحبسه
» تسجيل 593 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر
» كورونا.. إيطاليا تواصل تحقيق المعجزات
» نقل المطربة الأمريكية تمار براكستون إلى المستشفى
» وفاة مصري بطريقة شنيعة في الكويت
» كوريا الجنوبية تحقق مع «كيم يو جونح» شقيقة زعيم كوريا الشمالية
» فتاة عمرها 12 عامًا تتزوج من رجلين خلال شهر واحد
» مفاجأة.. خطر كبير يهدد الدولار
» تسجيل أرقام قياسية لإصابات كورونا في السعودية
» دراسة تكشف عن علاقة بين إدمان الإباحية وضعف الانتصاب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:34 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية