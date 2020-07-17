عداد كورونا.. تسجيل 14 مليون إصابة وأكثر من 500 ألف وفاة

17 يوليه 2020 - 06:10 م

يواصل فيروس كورونا المستجد، كوفيد ـ 19، انتشاره في جميع أنحاء العالم، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة به في الدول وحصيلة الأرواح التي حصدها منذ نشأته.



وسجل العالم اليوم الجمعة 17 يوليو 2020، 64 ألفًا و346 حالة إصابة بفيروس كورونا، مما إدى إلى ارتفاع الإجمالي لـ 14 مليون و3 آلاف و442 مصاب حول العالم.



وأوضحت آخر الإحصائيات، أن وفيات كورونا حتى الآن قد تجاوزت الـ 593 ألف بنسبة 4.24%.

