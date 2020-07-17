بالفيديو.. اعتراف خطير من زوج نانسي عجرم بشأن جريمة القتل

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كشف اللبناني فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، عن تفاصيل خطيرة  حول جريمة القتل التي حدثت بمنزله، مشيرًا إلى أنه أطلق على القتيل 18  طلقة.


وذكر لأول مرة عن سر إطلاقه 18 رصاصة على مقتحم منزلهما في لبنان الشاب السوري محمد حسن الموسى.



وقال فيلم وثائقي بعنوان "الرواية الكاملة"، بدأ عرضه أمس، الخميس على منصة "شاهد" الرقمية، إنه كان يطلق الرصاص في الظلام، وكان كل همه في تلك اللحظة هو حماية عائلته.

وأشار إلى أنه، عندما بدأ القتيل في إطلاق النيران داخل المنزل، لم يفكر وواجهه من الجهة المقابلة بعدة رصاصات دون وعي منه. وأضاف: "فعلت الشيء الذي لم يكن لدي خيار له"، هذا شخص مات ظالمًا، وليس مظلوما، وظلم عائلته".

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