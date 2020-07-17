"مرتضى" يواصل التحدي ويعلن عن تحرك جديد

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كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تحرك جديد بشأن الصراع على لفقب نادي القرن.


وأكد  خلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي من خلال جلسته مع من وصفهم المركز الإعلامي بأصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية أنه لن يترك حق النادي في لقب نادي القرن، مشددًا أنه لم يرفع أسماء رموز النادي من على بعض حدائق النادي.



وقال مرتضى : "بغض النظر عن حكم المحكمة، نحن سنعتبر الزمالك هو نادي القرن الحقيقى، تلقينا خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادي القرن".


وأكمل "ملف نادي القرن سيتم مراجعته من جانب محاميين دوليين خلال الساعات المقبلة ثم سيتم ارساله إلى المحكمة الرياضية يوم الأحد المقبل."

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