تفاوت أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة

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شهد سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة تفاوتًا بين عدد من البنوك العاملة في مصر، كما سجلت آخر تحديثاتها.

البداية كانت مع البنك المركزى المصرى حيث بلغ السعر 15.90 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وسجل فى البنك الأهلى المصرى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.
 
وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.
 
بينما سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

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