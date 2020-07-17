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نقل المطربة الأمريكية تمار براكستون إلى المستشفى

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المطربة الأمريكية تمار براكستون
المطربة الأمريكية تمار براكستون

فتحي مجدي

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نقلت المغنية ونجمة تليفزيون الواقع، الأمريكية تمار براكستون إلى مستشفى فى لوس أنجلوس، بعد أن عثر عليها فاقدة للوعى فى غرفتها بأحد الفنادق الشهيرة، وسط أنباء عن محاولة انتحار محتملة.
وتقيم تمار براكستون البالغة من العمر 43 عامًا في فندق "ريتز كارلتون" وسط مدينة لوس أنجلوس مع صديقها ديفيد أديفيسو.

واكتشف صديق تمار، أنها فاقدة للوعى وهو ما جعله يتصل بالطوارئ، حيث أبلغ عن أنها كانت تشرب الكحول، ويبدو أنها تناولت كمية غير معروفة من الحبوب.

ووصلت سيارات الإسعاف وصلت إلى الفندق وأخذتها إلى المستشفى ويعتقد ديفيد أنها محاولة انتحار.
 
وقال ممثل لبراكستون: "لقد مرّت تمار بيوم صعب وعاطفي، وستتلقى المزيد من المعلومات في الأيام القليلة القادمة. أرجوك صلي لها"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأكدت إدارة شرطة لوس أنجلوس أنها تلقت اتصالًا في حوالي الساعة 9:45 مساءً بخصوص امرأة تبلغ من العمر 43 عامًا تعاني من حالة طوارئ طبية مدرجة على أنها "جرعة زائدة محتملة".

وقال مصدر إن تمار في حالة مستقرة لكنها ما زالت فاقدًا للوعي، وهي حاليًا تحت المراقبة على مدار 24 ساعة في المستشفى.

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