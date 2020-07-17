الرقابة الإدارية تطالب رواد السوشيال ميديا بهذا الأمر

ناشدت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال بيان لها، مساء اليوم الجمعة، رواد مواقع التواصل الإجتماعي تحري الدقة تجنبًا للمسائلة القانونية.

وتضمن بيان الهيئة الآتي: «في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية قيام بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار غير صحيحة تخص أعمال الهيئة، أو تنفيذ ضبطها لبعض القضايا».

أضاف البيان: تناشد الهيئة المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة عند نشر أو إعادة نشر أي أخبار صادرة عن الهيئة، وتهيب كذلك بالصفحات الأخرى عدم نشر أي أخبار غير صادرة عن الهيئة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.

وتابع البيان: «وأن هيئة الرقابة الإدارية حريصة على نشر جهودها في مجال مكافحة الفساد ومشاركة المواطنين في معرفتها سواء فيما يخص ضبط القضايا، أو لأية اعمال أخرى