كورونا.. بلد عربي يسجل أكثر من 2000 إصابة في يوم

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 2023 إصابة و94 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة "تم فحص 17211 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 762058".

وأضاف "كما سجلت وزارة الصحة والبيي?ة 2179 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء 56495 حالة، والإصابات 88171، بينما وصلت الوفيات إلى 3616 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الخميس، تسجيل 2281 إصابة و90 حالة وفاة بفيروس كورونا.



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