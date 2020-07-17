» عاجل وهام عن طقس الأسبوع المقبل

17 يوليه 2020 - 02:34 م





كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس المتوقعة الأسبوع المقبل ،قائلة :" إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار على مدار الأسبوع القادم، حيث تسجل درجة الحرارة غدا 35 درجة، بارتفاع درجة واحدة عن اليوم".



وأضافت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 34 إلى 35 درجة على مدار الأسبوع.



و أكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أننا لن نشهد ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن ارتفاع الرطوبة هو ما يزيد من شعورنا بحرارة الطقس. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة.



وأوضحت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسًا مائلًا للحرارة، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

