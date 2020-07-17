» التضامن تتدخل لتنقذ " مكة" من أبيها بعد اعتدائه عليها

17 يوليه 2020 - 02:03 م

تلقت ني?ين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من فريق التدخل السريع المركزي عن تعامل الفريق بمحافظة كفر الشيخ مع حاله الطفلة مكة صاحبة الأربعة أشهر من عمرها والذي تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعي عن قيام أبيها بالتعدي عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وسحجات وكسور .

وبعد توجه الفريق لمكان إقامة الطفلة مكة وأجرى دراسة حالة لها ولأسرتها وتبين أن الأب و يدعى" م م م " ويبلغ من العمر 29 عام ويعمل نجار مسلح ويتعاطي المواد المخدرة وتزوج مرتين وأنجب طفلتين بنات ثم تزوج الأخرى وأنجب طفلة أخرى" مكة" و دفعه ذلك للتعدي عليها في محاولة التخلص منها .

أما الأم تدعى " أ م ع "وتبلغ من العمر 25 عام قام زوجها بالتعدي عليها حتى لا تتمكن إرضاع طفلتها وقامت بتحرير محضر بالواقعة تحت رقم 12872 لسنة 2020 م.

وبالتنسيق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لاستقبال الطفلة بإحدى المستشفيات تم نقلها بسيارة إسعاف لإجراء فحص طبي شامل لها وبيان ما بها من إصابات وتبين من خلال الفحص المبدئي أنها تعانى من كسر بيدها اليسرى وقدمها اليمنى ووجهها وجارى استكمال الفحص .

و طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي الفريق باتخاذ العديد من الإجراءات ومن أهمها متابعة حاله الطفلة وتقديم الدعم النفسى لها ، وكذلك متابعة حالتها الصحية، و صرف مساعدة شهرية لمدة عام من مؤسسة التكافل الاجتماعي للأم مع متابعة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذا الشأن .

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع بالوزارة يتلقي شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528 وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل .