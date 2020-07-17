  • الجمعة 17 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر02:11 م
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

اتصال عاجل من رئيس جنوب أفريقيا بالسيسي

الأوقاف

الأوقاف: نحن مقبلون على أفضل أيام

الأهلي ينهي أزمة مستحقات "جدو"

إصابة والدة محمد ناجي جدو بالسرطان

ارشيفية

قرار صادم من الكويت لـ" الوافدين "

ميسي

بعد خسارة الدوري.. تصريحات ميسي تهز برشلونة

قوات الأمن

الأمن يكشف لغز العثور عل أشلاء إمام المسجد بالمنيا

بسمة وهبة

بسمة وهبة :أيام السيسي بالحكم توزن بميزان من ذهب

الفقي

"الفقي": مصر بتقدمها استفزت الأعداء

رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لأمير الكويت

رسالة مؤثرة من مذيعة بي إن سبورت لأمير الكويت

الشرطة السعودية

تهز السعودية.. ذبح 5 أطفال داخل منزلهم

قرارات جديدة من المالية لقانون " التعاقدات العامة "

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المالية تكشف خسائر الدولة بسبب كورونا

#

قرارات مهمة جديدة لوزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة

#

إجراءات جديدة للمواطنين والعاملين من المالية لمواجهة " كورونا"

#

7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء "تفاصيل"

المالية

التعاقدات العامة

المنشور العام

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، حدد إجراءات واضحة لضمان حصول المتعاقدين على حقوقهم المالية فى أقرب وقت ممكن بما لا يُجاوز ثلاثين يوم من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، وفى مقاولات الأعمال خلال ستين يوم من تاريخ تقديم "المستخلص" المستوفى لشروط التعاقد، إلى الجهات الإدارية، وفى حالة عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للمتعاقدين فى المواعيد المحددة تسدد الجهات الإدارية لهم ما يُعادل تكلفة التمويل لقيمة المطالبة أو "المستخلص" المعتمد عن فترة التأخير وفقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت المحاسبة، وإحالة المتسبب فى تأخير سداد المستحقات، للتحقيق وتحميله بقيمة ذلك.

أضاف أن الحكومة حريصة على تيسير إجراءات سداد مستحقات المستثمرين والمتعاقدين مع الجهات الإدارية؛ بما يحافظ على مراكزهم المالية، وقدرتهم على الاستمرار فى تنفيذ التزاماتهم التعاقدية، وهى ضمانات جديدة لتحفيز الاستثمار والحد من المنازعات، على النحو الذى يُسهم فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المواعيد المحددة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أهاب الوزير، فى منشور عام، بالجهات الإدارية الالتزام بتنفيذ أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، واتخاذ كل الإجراءات التى تكفل للمتعاقدين الحصول على مستحقاتهم المالية السليمة فى التوقيتات المحددة وأداء تكلفة التمويل فى حالة استحقاقها، والتحقيق مع المسئولين المخالفين وتحميلهم بما يُعادل تكلفة التمويل.

وجَّه الوزير، ممثلى وزارة المالية بالجهات الإدارية باتخاذ ما يلزم نحو الالتزام بتنفيذ ما جاء بهذا المنشور العام؛ تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

المرأة (الأنثى /الإنسان)..المسيري يتحدث

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بريطانيا تحيل " الجامبو" للتقاعد
» قرارات جديدة من المالية لقانون " التعاقدات العامة "
» كوريا الجنوبية تقرر إجلاء عمالها من العراق
» بث مباشر.. لخطبة وصلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة
» فيديو مبكي لطفل مولود بعيب خلقي بفتحة الشرج
» الإمارات: من الممكن إلغاء " مسبار الأمل " في هذه الحالة
» "ما علاقة والدته"..مفاجأة بجثة الشاب الغارق ببلطيم
» الشرطة الإيرانية تتوعد المتظاهرين
» يشعل مواقع التواصل.. سنجاب يطلب الشرب من " قارورة"
» الوزراء ينفي 11 شائعة تعرف عليها
» "الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا": السيسي زعيم الأمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية