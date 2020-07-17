» بريطانيا تحيل " الجامبو" للتقاعد

17 يوليه 2020 - 01:21 م

أعلنت الشركة البريطانية أن أسطولها من طائرات " بوينج 747" المعروف باسم " جامبو" ، لن تعمل بعد اليوم ضمن أسطول الخطوط الجوية البريطانية .

وأضافت الشركة في بيانها الذي نشرته " سكاي نيوز" :" بحزن شديد تؤكد الشرطة نبأ إحالة أسطولها من طائرات " بوينج 747 " المؤلف من عشرات الطائرات للتقاعد وسيتم سحبها بشكل كامل وفوري ، مضيفة أنه من غير المرجح أن تعود الطائرة الملقبة بـ" ملكة السماء" إلي التحليق بسبب الضرر الكبير الذي لحق بقطاع الطيران إثر " كورونا" .

جدير بالذكر حلقت " الجامبو" طوال 3 عقود لدي الخطوط الجوية البريطانية وتحديدا منذ عام 1989 ، وبالرغم من أن الشرطة قررت إحالتها عام 2024 إلا أن جائحة فيروس " كورونا" عجلت بالأمر .