الأوقاف: نحن مقبلون على أفضل أيام

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صدى البلد

الأوقاف

محمد الكيلاني



هنأ الدكتور محمد الكيلاني، مدير المساجد الحكومية بالأوقاف،الأمة الإسلامية، بقدوم الأيام العشر الأولى من ذي الحجة،قائلا:" نحن مقبلون علي أفضل أيام على مدار العام".

وأضاف"الكيلاني"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الرسول الكريم أخبرنا أن أعظم الأيام هو يوم النحر وهو التقرب إلى الله بالأضحية، مشيرا إلي أن تمام الدين كان يوم عرفة.

وتابع:" أعظم وأكبر الخسائر أن يخسر الإنسان مواسم الخير والطاعة والعبادة، فالخاسر هو من لم يحسن اغتنام هذه الأيام، موضحا أن استقبال هذه الأيام يجب أن يكون بالعزم الصادق، والنية الأكيدة في التوبة".

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تم التعاقد على شراء مجموعة من الأبقار تذبح بمجازر وزارة التموين، ويتم نقلها جميع محافظات الجمهورية، للتوزيع على القرى الأكثر فقرًا.

 جاء ذلك في إطار توقيع وزيرَي الأوقاف والتموين، الثلاثاء الماضي، بروتوكول تعاون لتوزيع 700 طن لحوم أضاحي على الأُسر الفقيرة، في عيد الأضحى المبارك.

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