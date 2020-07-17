قرار صادم من الكويت لـ" الوافدين "

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الجهات المسئولة في الكويت أنه تم إصدار قرار بحظر تحويل الوافدين من القطاع الأهلي إلي القطاع الحكومي .
وأشار مدير عام الهيئة العامة للقوي العاملة الكويتية أحمد الموسي، إلي أن القرار نص علي استثناء فئات معينة من حظر التحويل وهم أبناء الكويتيات و أزواج الكويتيات وزوجات الكويتيين و حملة الوثائق الفلسطينية و أصحاب المهن المتخصصة في المجال الصحي للمنشآت الحاصلة علي ترخيص مزاولة أنشطة طبية .
جدير بالذكر أن القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " سيبدأ تنفيذه بداية الأسبوع القادم .
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