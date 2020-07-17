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بعد خسارة الدوري.. تصريحات ميسي تهز برشلونة

الرياضة

ميسي
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وكالات- الدويني فولي

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ميسي

برشلونة

ريال مدريد

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خسارة

فاز ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني للمرة 34 في تاريخه، ما سبب غضبا داخل أروقة النادي الكتالوني أدت لإدلاء لاعب برشلونة ليونيل ميسي ببعض التصريحات النارية.
وتحدث ميسي في تصريحات صحفية بعد مباراة أوساسونا التي خسرها برشلونة بهدفين لهدف، قائلا: "ريال مدريد فعل ما عليه، ولم يخسر أي مباراة بعد استئناف المسابقات، يستحق الإشادة، ولكننا ساعدنا في منحهم اللقب، خسرنا نقاطا لا يجب فقدانها، لهذا علينا انتقاد أنفسنا نحن اللاعبين، ولكن أيضًا تكون بشكل عام، نحن برشلونة ومجبرين على الفوز في كل المباريات".


وأضاف: "كنا نعلم أن الريال سيتوج بالبطولة، لأننا تركنا النقاط تهرب من أيدينا، وأعطينا صورة سيئة للغاية".


وحذر ميسي زملاءه من مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا، قائلاً: "إذا استمرينا هكذا، سنخسر مباراة نابولي".


وتابع، قائلا: "لم نرغب في إنهاء الموسم بهذه الطريقة، ولكن ذلك يبرز كيف ظهرنا طوال العام، كنا غير منظمين، ودون شغف، وفقدنا نقاطا كثيرة لا يجب خسارتها، ومباراة اليوم تعكس أداءنا طوال الموسم، وأهدينا الشوط الأول للخصم، وأوساسونا تغلب علينا ولم نستطع اللحاق بهم".
وأردف: "نحن بحاجة للكثير من التغيير وينبغي أن ننتقد أنفسنا ولا نفكر أننا خسرنا لأن المنافس كان أفضل"، في إشارة لتصريحات مدربه كيكي سيتيين ليلة أمس والتي أوضح أنه لا يرى بأن البرسا يلعب بشكل سيء وأن الريال هو الأقرب للقب لأنه قدم نتائج أفضل.


وحول إشارة الغضب التي بدت عليه بعد تسجيله هدف فريقه، أرجع ميسي ذلك إلى أنه جاء "بعد الكثير من الركلات الحرة السابقة التي لم أنجح في تسجيلها"، وكذلك انعكاس "لما يقدمه الفريق، الذي يحاول لكنه لا يستطيع التسجيل".
وفي حديث وجهه لجمهور برشلونة ختم ميسي: "من حق الجمهور أن يكون غاضبا، وأن ينفذ صبر الجمهور خاصة بعد خروجنا بشكل غير متوقع في دوري الأبطال الموسمين الماضيين أمام روما ثم ليفربول".

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