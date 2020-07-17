الأمن يكشف لغز العثور عل أشلاء إمام المسجد بالمنيا

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أشلاء

المنيا

الترعة

تمكنت أجهزة الأمن من حل لغز العثور علي أشلاء  إمام مسجد متفرقة في عدة مناطق في المنيا، منها مياه الترعة .

وبدأت الواقعة بتلقي الأمن بلاغ بالعثور علي جثة شيخ مقطعة في محيط مركز أبو قرقاص بالمحافظة ، كما تم العثور علي أجزاء من القدمين والساقين في ترعة بالمنطقة ، حسبما نشرت " مصراوي ".

 وبإجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات تبين أن الانتقام كان السبب الرئيسي وراء ارتكاب الجريمة  حيث قام شخص بمساعدة نجليه بقتله وتمزيق جسده وإلقائه في أماكن متفرقة في محاولة لإخفاء الجريمة، وذلك ظنا أنه شارك في هروب أبنته من القرية للزواج من شخص تقدم إليها ورفضته الأسرة .

واعترف المتهمون بارتكابهم الجريمة ، و أنهم تربصوا بالمجني عليه أثناء خروجه من أحد المناسبات واقتادوه إلي منطقة زراعية وقاموا بتنفيذ جريمتهم بالأسلحة البيضاء .


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